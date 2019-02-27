У Мін'юсті заявили, що розділ Конституції про Крим треба змінити

Ілюстративне фото (rada.gov.ua)

На думку Петухова, чинні норми сприяли анексії Криму

Заступник міністра юстиції з питань європейської інтеграції Сергій Петухов заявив, що положення про Крим у Конституції України потребують змін. Про це він сказав на Міжнародному форумі "Окупований Крим: 5 років опору", повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Петухов наголосив, що чинні норми сприяли створенню ситуації, яка дозволила Росії анексувати півострів.

"Як на мене, очевидним є питання про прийняття змін до Конституції України, точніше, про нове викладення розділу про Крим. Я особисто переконаний, що ті положення про Крим, які були в українській Конституції, сприяли створенню тієї ситуації, яка дозволила Росії його анексувати", - сказав він.

На думку Петухова, положення Конституції про Крим мають ураховувати інтереси корінних народів Української держави, пропонувати баланс розподілу владних повноважень та управління, "який би забезпечував можливість демократичного розвитку Криму в складі України".

РБК-Україна писало, що Президент України Петро Порошенко погодився внести до парламенту проект змін до Конституції щодо Криму.

Нагадаємо, ще в грудні Порошенко заявляв, що готовий подати зміни до Конституції щодо Криму.