В Мін'юсті анонсували появу приватних СІЗО в Україні

Фото: Денис Малюська (twitter.com minjust_gov_ua)

Однак на приватизацію тюрем уряд не піде

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що приватизації в'язниць в Україні не буде, однак з'являться приватні СІЗО. Про це він заявив в ефірі Свобода слова на ICTV, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, поява приватних тюрем стане великим бізнесом, який буде зацікавлений у тому, щоб людей у тюрмах було більше.

"Вони не зацікавлені в тому, щоб людей перевиховувати, щоб людей відправляти на волю, щоб застосовувати інші, дешевші способи покарання... Тюрма - це дуже дорого. Вони хочуть, щоб якомога більше людей потрапляли в тюрми, і вони лобіюють. Це трапилося в США, це трапилося у Великобританії. Відповідно, ні, ми не підемо на приватизацію тюрем. Ми підемо на приватизацію СІЗО", - сказав Малюська.

Він також уточним, що за утримання підозрюваних, якщо це підвищені умови комфорту, мають платити ті особи, які хочуть у таких умовах перебувати.

"Це нам забезпечить додаткові кошти для того, щоб забезпечити якісніші умови для тих, хто перебуває там безкоштовно", - сказав Малюська.

Раніше повідомлялося, що Міністерство юстиції розробляє спеціальне програмне забезпечення, щоб провести електронний облік осіб, які перебувають у пенітенціарних установах на території України.

РБК-Україна писало, що Міністерство юстиції України планує скоротити до третини українських тюрем. Відомство планує відійти від принципу, за яким основним методом покарання злочинців є позбавлення волі.