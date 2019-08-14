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Facebook визнав прослуховування голосових повідомлень користувачів

Новини » Надзвичайні події    14.08.2019 - 09:42
Facebook визнав прослуховування голосових повідомлень користувачів
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

В Facebook заявили, що розшифровка звукових повідомлень припинилася "більше тижня тому"

Компанія Facebook розшифровувала голосові повідомлення користувачів сервісів, що належать корпорації. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.

В Facebook заявили, що розшифровка звукових повідомлень припинилася "більше тижня тому". У ньому також зазначено, що користувачі, чиї повідомлення піддавалися розшифровці, погоджувалися на це, вибираючи спеціальну опцію у програмі Messenger для Facebook.

Джерела Bloomberg, в свою чергу, повідомляють, що багато сторонніх підрядників, які займалися розшифровкою голосових повідомлень, були приголомшені, оскільки поняття не мали, де були записані і яким чином отримані ці звукові повідомлення. Співробітники слухали розмови, іноді вульгарного змісту, але не знали, навіщо їх розшифровують, пояснюють джерела.

При цьому, за даними Bloomberg, Facebook не повідомляв користувачам, що їх голосові повідомлення будуть прослуховуватися третіми особами.

Нагадаємо, Федеральна торгова комісія США оштрафувала Facebook на п'ять мільярдів доларів через скандал з витоком особистих даних користувачів. Від засновника компанії Марка Цукерберга тоді особисто вимагали забезпечити недопущення нових порушень.

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