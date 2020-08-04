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В Україні оголосили "розпродаж" в'язниць, першою буде колонія під Києвом

Київ, Вівторок 04 серпня 2020 16:55
В Україні оголосили "розпродаж" в'язниць, першою буде колонія під Києвом
Фото: Ірпінський виправний центр №132 (irpen.net.ua)
Автор: РБК-Україна

Порожню в'язницю в Коцюбинському виставлять на продаж

Міністерство юстиції України оголосило початок так званого "великого розпродажу" в'язниць. Першим об'єктом стане Ірпінський виправний центр під Києвом.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Мін'юсту в Facebook.

Повідомляється, що 6 серпня на території "Ірпінського виправного центру (№ 132)" пройде захід, присвячений початок продажу українських в'язниць. Ця колонія також стане першим об'єктом, виставленим на продаж.

Очікується, що керівництво Мін'юсту розповість про плани подальших продажів, а також про те, куди підуть отримані кошти.

Державна установа "Ірпінський виправний центр (№ 132)" розташована в центрі селища Коцюбинське. Згідно з наказом Мін'юсту в минулому році було прийнято рішення про оптимізацію колонії шляхом її консервації. Останніх засуджених перевели до іншого виправного центра у серпні 2019 року.

Нагадаємо, раніше міністр юстиції Денис Малюська заявляв, що після продажу незадіяних в'язниць почнеться нове будівництво в містах, де місцева влада виділила землю.

Крім того, у Кабінеті міністрів розробили законопроект про приватні СІЗО.

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