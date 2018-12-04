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Росія не виконала рішення ЕСПЛ щодо українських моряків, - Порошенко

Новини » Політика    04.12.2018 - 00:49
Росія не виконала рішення ЕСПЛ щодо українських моряків, - Порошенко
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко анонсував зустріч із родинами полонених внаслідок агресії РФ у Керченській протоці моряків

Росія на порушення рішення Європейського суду з прав людини не надала жодної інформації про українських моряків. Про це заявив президент Петро Порошенко в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

"Відповідно до тої інформації, якою я володію, Росія порушила рішення ЄСПЛ і жодної інформації не надала. Тому ми маємо зараз об’єднати зусилля всього світу", - сказав президент.

Він підкреслив, що українські моряки діяли у повній відповідності до міжнародного права і російські військові здійснили напад на українські кораблі вже в нейтральних водах Чорного моря, відкривши по ним вогонь.

Порошенко повідомив, що проведе зустріч із родинами полонених українських моряків та нагадав, що вони не можуть бути засуджені судом країни-агресора,

"Ми всі маємо чітко розуміти, що вони не підсудні злочинному російському суду, бо відповідно до Женевської конвенції, а вони були захоплені внаслідок акту агресії, вони є військовополонені", - підкреслив він.

Нагадаємо, уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до директора Федеральної служби безпеки (ФСБ) Російської Федерації Олександра Бортнікова з проханням надати можливість відвідати українських моряків.

 

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Новини України Порошенко ПетроЕСПЧКерченский мост
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