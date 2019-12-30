ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мін'юст не має наміру відкликати позови проти Росії, але не виключає такий варіант

Новини » Політика     30.12.2019 - 09:58
Мін'юст не має наміру відкликати позови проти Росії, але не виключає такий варіант
Фото: Денис Малюська (minjust.gov.ua)

Зараз передумов для відкликання позовів немає

Україна не планує відкликати позови проти Росії в міжнародних судах. Про це повідомив міністр юститции Денис Малюська інтерв'ю РБК-Україна.

"По судовим процесам, які веде Мін'юст, можу сказати, що таких планів (відкликати позови, – ред.) зараз немає", - сказав міністр.

У той же час він додав, що може ініціювати відмову від позову або укладення мирової угоди, якщо побачить "якийсь позитив від цього".

"Наприклад, чи я відмовлюсь від позову в ЄСПЛ по Криму, якщо Росія віддасть Крим? Звичайно ж! Тобто, якщо є якісь мегапозитивні дії по конкретній якомусь кейсу, то можна відкликати. Але на практиці я зараз варіантів таких не бачу", - сказав Малюська.

На питання про те, чи планує Україна подавати нові скарги проти РФ, Малюська відповів, що поки Мін'юст "сфокусований на наявних справах, тому що ні одне з них ще не розглядається по суті, а лише вирішується питання їх прийнятності".

Раніше суд в Гаазі опублікував щорічний звіт результати попередніх розслідувань, зокрема за позовом України проти Російської Федерації.

Нагадаємо, раніше Елелна Зеркаль заявляла, що Росія буде відповідати в Гаазькому суді за всіма звинуваченнями у фінансуванні тероризму та расової дискримінації в окупованому Криму.

Росія розраховує на остаточне рішення щодо "боргу Януковича" до літа 2020 У Росії заявили про відсутність суден для завершення прокладання "Північного потоку-2"
Новини України Денис МалюськаискРосійська Федерація
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся