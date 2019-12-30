Мін'юст не має наміру відкликати позови проти Росії, але не виключає такий варіант

Фото: Денис Малюська (minjust.gov.ua)

Зараз передумов для відкликання позовів немає

Україна не планує відкликати позови проти Росії в міжнародних судах. Про це повідомив міністр юститции Денис Малюська інтерв'ю РБК-Україна.

"По судовим процесам, які веде Мін'юст, можу сказати, що таких планів (відкликати позови, – ред.) зараз немає", - сказав міністр.

У той же час він додав, що може ініціювати відмову від позову або укладення мирової угоди, якщо побачить "якийсь позитив від цього".

"Наприклад, чи я відмовлюсь від позову в ЄСПЛ по Криму, якщо Росія віддасть Крим? Звичайно ж! Тобто, якщо є якісь мегапозитивні дії по конкретній якомусь кейсу, то можна відкликати. Але на практиці я зараз варіантів таких не бачу", - сказав Малюська.

На питання про те, чи планує Україна подавати нові скарги проти РФ, Малюська відповів, що поки Мін'юст "сфокусований на наявних справах, тому що ні одне з них ще не розглядається по суті, а лише вирішується питання їх прийнятності".

Раніше суд в Гаазі опублікував щорічний звіт результати попередніх розслідувань, зокрема за позовом України проти Російської Федерації.

Нагадаємо, раніше Елелна Зеркаль заявляла, що Росія буде відповідати в Гаазькому суді за всіма звинуваченнями у фінансуванні тероризму та расової дискримінації в окупованому Криму.