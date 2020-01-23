Мін'юст відбив чергову атаку рейдерів та повернув "Київметробуд" власникам

Міністерство юстиції України відбило ще одну атаку рейдерів на ПАТ "Київметробуд", яких пов'язують зі скандальним екс-головою будівельної корпорації "Укрбуд" Максимом Микитасем, та повернуло контроль над підприємством законним власникам. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр юстиції Денис Малюська, передає РБК-Україна.

"Виявилося, що є люди, які не чули про кінець епохи рейдерства", - написав міністр, додавши, що в цей раз Мін'юст "поставив рекорд" з реагування на ситуацію і встиг вирішити питання всього за 8 годин.

Крім того, як і минулого разу, нотаріус, який незаконно вніс зміни до Держреєстру юридичних осіб, був позбавлений такого права.

"ПАТ "Київметробуд" повернули під контроль власників. Нотаріус відключений від реєстрів", - додав міністр.

Як писало раніше РБК-Україна, 22 січня 2020 року нове "керівництво" підприємства провело в Києві прес-конференцію, однак присутні на заході журналісти фактично зірвали захід, вказуючи на їх незаконні дії та зв'язок з бізнесменом Максимом Микитасем.

Новий директор ПАТ "Київметробуд" Костянтин Салій встиг анонсувати звільнення працівників підприємства, які брали участь у мітингах проти рейдерського захоплення підприємства.

У грудні 2019 року суд також визнав подібні дії з внесенние даних в реєст незаконними, а Мін'юст возвращаел підприємство "Київметробуд" під контроль власників.

Нагадаємо, 17 січня 2020 року Печерський районний суд Києва наклав арешт на грошові кошти на банківських рахунках ПАТ "Київметробуд" та його відокремлених підрозділів. Прокуратура розслідує розкрадання при будівництві ділянки метро на житловий масив Виноградар.