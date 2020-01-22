"Рейдери" Микитася мають намір звільнити працівників "Київметробуду", які брали участь у мітингах

Фото: акція коллективу "Київметробуд" (з відкритих джерел)

У "Київметробуді" можуть відбутися серйозні кадрові зміни

Новий директор ПАТ "Київметробуд" Костянтин Салій, якого пов'язують зі скандальним екс-головою будівельною компанією "Укрбуд" Максимом Микитасем, анонсував звільнення співробітникам підприємства, які брали участь у мітингах проти рейдерського захоплення підприємства. Про це Салій заявив під час прес-конференції в "Інтерфакс-Україна".

"Ми проведемо оцінку трудових ресурсів і перевіримо, хто дійсно працює, а хто не хоче працювати і тільки ходить на мітинги", - сказав Салій.

Він також пояснив, як саме будуть ідентифікувати таких співробітників.

"Ми зберемо мітингуючих працівників "Київметробуду", вони покажуть свої посвідчення. Якщо вони дійсно співробітники – ми проведемо з ними бесіду. Якщо ці люди працюють за трудовими договорами, то, вибачте, з ними працювати ми не будемо", - додав Салій.

Зазначимо, значна частина трудового колективу "Київметробуду" засудила дії нового керівництва. Співробітники підприємства вже кілька разів виходили на мітинги проти "рейдерів", які, за їх словами, намагалися з допомогою "титушек" захопити контроль над підприємством.

Нагадаємо, в середу, 22 січня представники "Київметробуду" провели прес-конференцію. Однак, журналісти фактично зірвали захід, ставлячи питання щодо порушення закону та зв'язках з бізнесменом Максимом Микитасем.

Як раніше писало РБК-Украина, в ПАТ "Київметробуд" офіційно заявили про чергову спробу рейдерського захоплення підприємства з боку екс-голови будівельної корпорації "Укрбуд" Максима Микитася.

Представники ПАТ "Київметробуд" також офіційно звернулися в правоохоронні органи з метою недопущення протиправних дій, які можуть привести до захоплення підприємства.