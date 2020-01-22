У "Київметробуді" заявили про чергову спробу захоплення "рейдерами" Микитася

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У компанії заявили вже про другу спробу в цьому разі захопити контроль над підприємством

У ПАТ "Київметробуд" офіційно заявляють про чергову спробу рейдерського захоплення підприємства з боку екс-голови будівельної корпорації "Укрбуд" Максима Микитася, який нещодавно намагався покинути межі країни, попри заборону суду. Про це передає РБК-Україна з посиланням на офіційний прес-реліз на сайті компанії.

"Повідомляємо, що вже вдруге, 21 січня 2020 року, до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань всупереч чинній ухвалі Господарського суду Київської області по справі № 911/3136/19 від 19.12.2019 року було внесено запис про незаконну зміну генерального директора ПАТ "Київметробуд". Попередня спроба зміни генерального директора, яка відбулась 27 грудня 2019 р., вже була скасована наказом міністра юстиції №4296/5 від 28.12.2019, але приватний нотаріус Змисловська, всупереч чіткій забороні змінювати директора товариства, що встановлена ухвалою суду, зареєструвала чергового незаконно обраного директора товариства", – зазначили у "Київметробуді".

У компанії впевнені, що дані дії є проявом тривалої спроби рейдерського захоплення товариства з боку бізнесмена Максима Микитася.

"Дані дії є ні що інше, як прояв тривалої спроби рейдерського захоплення Товариства Микитасем, прямого та незаконного втручання у господарську діяльність ПАТ "Київметробуд" з метою заволодіння та розтрати наявних у Товариства активів та коштів", - заявили в компанії.

У "Київметробуді" впевнені, що правову оцінку діям таких осіб мають дати суди та правоохоронні органи після розгляду відповідних заяв, поданих акціонерами та товариством з метою захисту їхніх інтересів.

Нагадуємо, що 17 грудня 2019 року була спроба рейдерського захоплення управління товариством шляхом проведення позачергових зборів акціонерів товариства особами, які не мали на те повноважень та з численними грубими порушеннями чинного законодавства України.

"Попри поширювані заяви, товариство працює в штатному плановому режимі та виконує взяті на себе зобов’язання перед замовниками, із зобов’язаннями щодо будівництва двох станцій метро Сирецько-Печерської лінії на житловий масив Виноградар. Метро будується відповідно до термінів та видів робіт, визначених договором до виконання в період з 2018 до 2021 рр." – запевнили на підприємстві.

Представники ПАТ "Київметробуд" також офіційно звернулись до правоохоронних органів з метою недопущення протиправних дій, що можуть привести до захоплення підприємства.

Як раніше писало РБК-Україна, у ПАТ "Київметробуд" незаконно відбулась зміна директора. Так, згідно з документом, новим керівником "Київметробуду" був обраний Костянтин Іванович Салій. Датою призначення вказано 4 січня 2019 року, проте офіційних повідомлень на сайті "Київметробуду" про це до сьогоднішнього дня не було.

17 грудня 2019 року наглядова рада "Київметробуду" провел збори акціонерів, де незаконним чином спробував змінити склад наглядової ради "Київметробуду" і призначити свого керівника. Однак, комісія при Міністерстві юстиції назвала такі дії "серйозним порушенням і кричущим фактом" й скасувала це рішення.