Мінюст оскаржить рішення суду про відсторонення Супрун

Глава Мін'юсту назвав рішення суду абсурдним

Министерство юстиции обжалует решение суда о отстранение Уляны Супрун от выполнения обязанностей министра здравоохранения Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра юстиции Павла Петренко.

В частности, Петренко назвал соответствующее решение Окружного административного суда Киева абсурдным.

"Абсурдные, безответственные решения украинских судов не смогут запретить Ульяне выполнять обязанности министра здравоохранения. Решение Окружного админсуда Киева будет срочно обжаловано", - подчеркнул министр.

Петренко назвал Супрун реформатором, которая впервые за историю страны бросила вызов системе. Среди ее достижений он назвал борьбу с теневыми схемами закупок лекарств, медицинскую реформу, программу "Доступные лекарства".

Напомним, Окружной административный суд Киева запретил Уляне Супрун выполнять обязанности министра здравоохранения. Решение было принято по итогам рассмотрения иска нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

Позже члены Кабинета министров выразили обеспокоенность давлением, которое осуществляется с целью остановки реформирования отрасли здравоохранения под руководством команды Минздрава. Также о полной поддержке Супрун заявил президент Петр Порошенко.