Мін'юст назвав єдиний спосіб повернути арештованих в РФ українських моряків

У Мінюсті підкреслили, що рішення ЄСПЛ щодо звільнення українських моряків дуже важливе, але не є панацеєю

Заместитель министра юстиции Иван Лищина заявил, что единственный способ вернуть арестованных в России украинских моряков - действовать через Европейский суд по правам человека. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью изданию "Цензор".

Отвечая на вопрос, может ли Украина сделать что-то еще, кроме обращения в ЕСПЧ, для освобождения украинских военнопленных, Лещина отметил, что не видит такой возможности.

"Я не вижу такой возможности. В рамках собственно международных процедур Европейский суд единственный, имеющий хоть какую-то юрисдикцию заниматься такими вопросами. Это непосредственно не его тема, у него нет задачи защищать Женевскую конвенцию. К тому же конвенция не предусматривает прямой возможности обращаться к любым судам. Но мы нашли путь, как поставить вопрос о ситуации с нашими моряками перед Европейским судом", - отметил замминистра.

Он надеется, что рано или поздно Украина получит решение от ЕСПЧ.

"Нет надсуда, который бы решил все вопросы. И нет надполиции, которая заставила бы выполнять решение такого суда. Есть определенные элементы в виде Совбеза ООН, в котором Россия имеет постоянное представительство и право вето. Европейский суд по правам человека может действовать в пределах своей компетенции, и я убежден, что рано или поздно, но мы получим от него решение... Решение ЕСПЧ имеет вес именно в том, что если оно есть, то любое решение проблемы возможно только в рамках выполнения этого решения. Россия не может сказать: давайте забудем об этом решении и будем делать, как нам нравится", - подчеркнул Лищина.

Вместе с тем замглавы Минюста отметил, что не следует ожидать освобождения наших моряков сразу после решения ЕСПЧ.

"Для нас очень важно решение Европейского суда по ситуации с нашими моряками, но это не панацея. Не нужно ожидать, что его завтра примут - и их сразу освободят. Не завтра и не сразу", - добавил он.

Напомним, во вторник спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер призвал Российскую Федерацию освободить украинских моряков.

Как писало РБК-Украина ранее, Великобритания призвала РФ немедленно освободить украинских моряков.

Добавим также, адвокат Николай Полозов сообщил, что защита моряков готовит пакет документов для подачи индивидуальных жалоб в международные инстанции, в том числе в ЕСПЧ.