Минюст направил для вручения Порошенко документы из Лондонского суда по иску Суркиса

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Поручения иностранного суда о вручении вызова в суд выполняются в ходе судебного заседания или по месту жительства или работы ответчика

Министерство юстиции Украины получило из Великобритании и уже направило для вручения пятому президенту Украины Петру Порошенко сообщение о подаче против него иска в английский суд.

Об этом сообщила пресс-служба Минюста в ответ на запрос издания "Гордон".

"30 июля 2020 года в Минюст на основании Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов в гражданских либо коммерческих делах поступило поручение о вручении документов Петру Порошенко по делу "Суркис и другие против Порошенко и других". Судебные документы содержат сообщение о подаче иска в английский суд и предложение о предоставлении отзыва на иск. С письмом Минюста от 26 августа 2020 года судебное поручение передано для организации выполнения в Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции, которым судебное поручение передано для исполнения в Печерский районный суд города Киева", - сказано в ответе.

В министерстве отмечают, что, согласно международному и украинскому законодательству, поручения иностранного суда о вручении вызова в суд выполняются в ходе судебного заседания или по месту жительства или работы ответчика - ему лично или его представителю под расписку.

"В случае неявки в суд без уважительных причин лица, которое надлежащим образом уведомлено о дате, времени и месте судебного заседания, в котором должны быть вручены вызов в суд или другие документы по поручению иностранного суда, такие документы считаются врученными (ч. 6 ст. 501 ГПК Украины)", - подчеркивает Минюст.

Министерство поясняет, что подтверждение о вручении документов, протокол судебного заседания и другие документы и информацию, полученные в процессе выполнения поручения, суд направляет в межрегиональное управление Минюста. Если же документы не были вручены, то украинский суд указывает, что было для этого сделано и какие причины помешали вручить ответчику документы иностранного суда - и направляет эти объяснения в Министерство юстиции.

Напомним, ранее о том, что высокий суд Лондона направил пятому президенту Петру Порошенко документы по иску бизнесмена Игоря Суркиса и шести британских компаний сообщили в конце августа в лондонском офисе глобальной юридической фирмы Reed Smith LLP, которая представляет интересы истцов.

Данные об иске опубликованы в открытом доступе на сайте британского правосудия. В нем фигурирует также экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева.

Как известно, Reed Smith LLP - глобальная юридическая фирма со штаб-квартирой в Питтсбурге, штат Пенсильвания, основана в 1877 году. В штате - более 1500 юристов в 30 офисах по всей территории США, Европы, Ближнего Востока и Азии. Лондонский офис компании является крупнейшим, в нем работает более 350 юристов.

Ранее Игорь Суркис, комментируя это дело, заявлял, что если ему не удастся доказать правоту в украинских судах, он пойдет в другие суды. "Никому не позволено кого-либо грабить", - заявлял тогда Суркис.