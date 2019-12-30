ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мін'юст не має наміру продовжувати інвестконкурс з продажу Лук'янівського СІЗО

Новини » Суспільство     30.12.2019 - 10:55
Мін'юст не має наміру продовжувати інвестконкурс з продажу Лук'янівського СІЗО
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У планах - перенесення Лук'янівського СІЗО за межі Києва

Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що інвестконкурс з продажу Лук'янівського СІЗО не буде продовжений. Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Малюська відповів на питання, чи буде продовжувати запущену попередниками ініціативу передачі територій слідчих ізоляторів, в тому числі і Лук'янівського, інвесторам, які все ж погодяться побудувати нові СІЗО.

"Ініціативу в заявленому раніше форматі точно продовжувати не будемо. Думаємо над іншими подальшими варіантами роботи з цими СІЗО. Наприклад, перенесення Лук'янівського СІЗО за межі Києва потенційно привабливий, але вкрай складний, і я не впевнений, що саме цей слідчий ізолятор буде перший, який ми будемо виносити за межі міста", - сказав він.

Міністр додав, що є і інші СІЗО, які знаходяться в жахливому стані, але перенести їх за межі міста буде набагато легше.

"Це стосується Одеси і частково Львова та кількох інших міст. Швидше за все, ми почнемо з якихось регіональних переносів. Лук'янівське СІЗО - це другий етап, коли ми знайдемо взаєморозуміння з місцевою владою і потенційним інвестором, який зможе це все оплатити", - зазначив Малюська.

Раніше повідомлялося, що в Україні майже всі слідчі ізолятори (СІЗО) не відповідають нормам Європейського союзу.

РБК-Україна повідомляло, що міністр юстиції Денис Малюська заявив, що приватизації в'язниць в Україні не буде, проте з'являться приватні СІЗО.

Страх і ненависть в Лук'янівці: як живе найвідоміша в'язниця України В Мін'юсті анонсували появу приватних СІЗО в Україні
Новини України ІнвестиціїМіністерство юстиції УкраїниСИЗОЛукьяновское СИЗО
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся