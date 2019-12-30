Мін'юст не має наміру продовжувати інвестконкурс з продажу Лук'янівського СІЗО

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У планах - перенесення Лук'янівського СІЗО за межі Києва

Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що інвестконкурс з продажу Лук'янівського СІЗО не буде продовжений. Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Малюська відповів на питання, чи буде продовжувати запущену попередниками ініціативу передачі територій слідчих ізоляторів, в тому числі і Лук'янівського, інвесторам, які все ж погодяться побудувати нові СІЗО.

"Ініціативу в заявленому раніше форматі точно продовжувати не будемо. Думаємо над іншими подальшими варіантами роботи з цими СІЗО. Наприклад, перенесення Лук'янівського СІЗО за межі Києва потенційно привабливий, але вкрай складний, і я не впевнений, що саме цей слідчий ізолятор буде перший, який ми будемо виносити за межі міста", - сказав він.

Міністр додав, що є і інші СІЗО, які знаходяться в жахливому стані, але перенести їх за межі міста буде набагато легше.

"Це стосується Одеси і частково Львова та кількох інших міст. Швидше за все, ми почнемо з якихось регіональних переносів. Лук'янівське СІЗО - це другий етап, коли ми знайдемо взаєморозуміння з місцевою владою і потенційним інвестором, який зможе це все оплатити", - зазначив Малюська.

Раніше повідомлялося, що в Україні майже всі слідчі ізолятори (СІЗО) не відповідають нормам Європейського союзу.

РБК-Україна повідомляло, що міністр юстиції Денис Малюська заявив, що приватизації в'язниць в Україні не буде, проте з'являться приватні СІЗО.