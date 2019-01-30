ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

В Україні майже всі СІЗО не відповідають нормам ЄС, - Мін'юст

Новини » Суспільство    30.01.2019 - 20:20
В Україні майже всі СІЗО не відповідають нормам ЄС, - Мін'юст
Ілюстративне фото (УНІАН)

Українські СІЗО заповнені на 95%

В Україні майже всі слідчі ізолятори (СІЗО) не відповідають нормам Європейського союзу. Про це заявив заступник міністра юстиції Вадим Чернишов, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свободу".

За його словами, "майже всі слідчі ізолятори в Україні не відповідають нормам, які є в Європі". Заступник міністра зазначив, що українські СІЗО заповнені на 95%.

"Треба будувати нові слідчі ізолятори, переконані в Мін'юсті, і навіть запропонували державно-приватне партнерство: інвестор може отримати земельну ділянку і старий будинок в межах міста в своє користування, якщо побудує в іншому місці нову будівлю для СІЗО за міжнародними стандартами", - розповів він.

Проте Чернишов зазначив, що охочих не знайшлося.

"Якщо говорити про Київ - ділянка під Лук'янівським СІЗО, приблизно 3,6 га, і є кілька ділянок, на які ми могли б перенести цю будівлю. Але інвестор розраховує на прибуток. У нас було до 10 переговорів з різними інвесторами, які цікавилися, але не подали свої пропозиції. За їх розрахунками, вони не виходили на прибутковість від реалізації цих проектів", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Лук'янівському СІЗО оголошений карантин через спалах кору.

Бекірова вивозили з СІЗО до психлікарні, - донька Панова етапували до Омська
Новини України СИЗО
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся