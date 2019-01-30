В Україні майже всі СІЗО не відповідають нормам ЄС, - Мін'юст

Ілюстративне фото (УНІАН)

Українські СІЗО заповнені на 95%

В Україні майже всі слідчі ізолятори (СІЗО) не відповідають нормам Європейського союзу. Про це заявив заступник міністра юстиції Вадим Чернишов, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свободу".

За його словами, "майже всі слідчі ізолятори в Україні не відповідають нормам, які є в Європі". Заступник міністра зазначив, що українські СІЗО заповнені на 95%.

"Треба будувати нові слідчі ізолятори, переконані в Мін'юсті, і навіть запропонували державно-приватне партнерство: інвестор може отримати земельну ділянку і старий будинок в межах міста в своє користування, якщо побудує в іншому місці нову будівлю для СІЗО за міжнародними стандартами", - розповів він.

Проте Чернишов зазначив, що охочих не знайшлося.

"Якщо говорити про Київ - ділянка під Лук'янівським СІЗО, приблизно 3,6 га, і є кілька ділянок, на які ми могли б перенести цю будівлю. Але інвестор розраховує на прибуток. У нас було до 10 переговорів з різними інвесторами, які цікавилися, але не подали свої пропозиції. За їх розрахунками, вони не виходили на прибутковість від реалізації цих проектів", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Лук'янівському СІЗО оголошений карантин через спалах кору.