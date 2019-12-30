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Минюст не намерен продолжать инвестконкурс по продаже Лукьяновского СИЗО

Новости » Общество     30.12.2019 - 10:55
Минюст не намерен продолжать инвестконкурс по продаже Лукьяновского СИЗО
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В планах - перенос Лукьяновского СИЗО за пределы Киева

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что инвестконкурс по продаже Лукьяновского СИЗО не будет продолжен. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

Малюська ответил на вопрос, будет ли продолжать запущенную предшественниками инициативу по передаче территорий следственных изоляторов, в том числе и Лукьяновского, инвесторам, которые все же согласятся построить новые СИЗО.

"Инициативу в заявленном ранее формате точно продолжать не будем. Думаем над другими дальнейшими вариантами работы с этими СИЗО. Например, перенос Лукьяновского СИЗО за пределы Киева потенциально привлекателен, но крайне сложен, и я не уверен, что именно этот следственный изолятор будет первый, который мы будем выносить за пределы города", - сказал он.

Минист добавил, что есть и другие СИЗО, которые находятся так же в ужасном состоянии, но перенести их за пределы города будет намного легче.

"Это касается Одессы и частично Львова и нескольких других городов. Скорее всего, мы начнем с каких-то региональных переносов. Лукьяновское СИЗО - это второй этап, когда мы найдем взаимопонимание с местными властями и потенциальным инвестором, который сможет это все оплатить", - отметил Малюська.

Ранее сообщалось, что в Украине почти все следственные изоляторы (СИЗО) не соответствуют нормам Европейского союза.

РБК-Украина писало, что министр юстиции Денис Малюська заявил, что приватизации тюрем в Украине не будет, однако появятся частные СИЗО.

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