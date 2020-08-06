Мін'юст анонсував розпродаж СІЗО у Києві, Львові та Одесі

Міністерство юстиції планує продати слідчі ізолятори у Києві, Львові та Одесі. За даними відомства, вони більше не можуть виконувати свої функції.

Про це заявив на брифінгу міністр юстиції Денис Малюська.

Міністр зазначив, що зараз велика частина в'язниць у замороженому стані, їх не використовують. Тому їх хочуть продати. За його словами, це пов'язано зі зменшенням кількості в'язнів.

"У нас є 20 слідчих ізоляторів, які розташовані в центрі міст. Мова йде і про Київ, і про Львів, і про Одесу та Івано-Франківськ. Всі ці слідчі ізолятори є застарілими. Усі вони не можуть виконувати свої функції... Нам немає сенсу утримувати ці установи у центрі міст", - заявив Малюська.

Також він додав, що слідчі ізолятори хочуть почати будувати за межами міст.

Нагадаємо, у Кабінеті міністрів розробили законопроект про приватні слідчі ізолятори.

Крім того, раніше Малюська назвав слідчий ізолятор, платні камери у якому наразі є найдорожчими в Україні: це СІЗО у Хмельницькому.

Станом на кінець червня за платні камери слідчих ізоляторів до Міністерства юстиції сплатили понад 115 тисяч гривень.