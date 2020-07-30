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У Кабміні розробили закон про приватні СІЗО

Україна, Четвер 30 липня 2020 15:47
У Кабміні розробили закон про приватні СІЗО
Фото: Денис Малюська (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

На цей час законопроект внесено на розгляд Кабміну

У Кабінеті міністрів розробили законопроект про приватні слідчі ізолятори. Наразі його внесено на розгляд уряду.

Про це розповів міністр юстиції Дениса Малюська, передає урядовий портал.

"Законопроект про взаємодію з приватним сектором щодо приватних СІЗО вже розроблено, погоджено з іншими органами влади та внесено до Кабінету міністрів", - вказано у повідомленні.

Малюська зазначив, що Міністерство юстиції очікує на розгляд і підтримку парламенту.

Крім того, глава Мін'юсту зазначив, що платні камери функціонують у 19 слідчих ізоляторах по всій території України, і їхня кількість ще збільшуватиметься. Вже отримано понад 318 тисяч гривень у якості плати за користування такими камерами. Найуспішніший - Київський СІЗО, який заробив 248 тисяч гривень та відремонтував три безкоштовних камери й розпочав ремонт ще двох.

За словами Малюськи, міністерство розробило і великий інфраструктурний проект щодо переносу СІЗО з центрів міст на околиці або за межі міст. Він зазначив, що зараз передбачене додаткове закриття восьми в’язниць.

"Невдовзі після вивезення звідти засуджених та звільнення персоналу такі тюрми будуть виставлені на продаж", - сказав міністр.

Нагадаємо, раніше Малюська назвав слідчий ізолятор, платні камери у якому наразі є найдорожчими в Україні: це СІЗО у Хмельницькому.

Як писало РБК-Україна, станом на кінець червня за платні камери слідчих ізоляторів до Міністерства юстиції сплатили понад 115 тисяч гривень.

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Новини України Міністерство юстиції УкраїниСИЗОДенис Малюська
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