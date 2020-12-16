Міни, тротил та гранати: СБУ виявила поблизу лінії розмежування схрон бойовиків

Фото: вилучені боєприпаси (ssu.gov.ua)

Служба безпеки України у Луганській області виявила прихований арсенал бойовиків. У ному найманці РФ тримали військові засоби ураження та вибухові речовини.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, схрон був облаштований на відкритій території в районі міста Щастя, поблизу лінії розмежування. Зі схованки правоохоронці вилучили пів кілограма пластиду, дві протитанкові міни ТМ-62М, майже пів кілограма тротилу, дев’ять гранат РГ-42, сім пострілів ПГ-7 та ВОГ-17.

Також там знайшли понад сто набоїв різного калібру і двадцять димових шашок.

Наразі СБУ встановлює причетність бойовиків до закладання схрону.

Фото: вилучені боєприпаси (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, наприкінці листопада військовослужбовці прикордонного загону в Донецькій області виявили на покинутій базі відпочинку схрон із чотирма гранатометами та боєприпасами.

Крім того, раніше прикордонники разом з правоохоронцями виявили арсенал проросійських бойовиків на території одного з населених пунктів в Луганській області.

Також РБК-Україна писало, що в Донецькій області правоохоронці виявили схрон з великою кількістю зброї та боєприпасів.