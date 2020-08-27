Пластид, міни та гранати: на Донбасі виявили схрон добробату

У Волноваському районі Донецької області правоохоронці виявили схрон з великою кількістю зброї та боєприпасів. Арсенал у 2014-2015 роках облаштували бійці добровольчого батальйону, який вже вийшов з району операції Об'єднаних сил.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Арсенал був облаштований у покинутій будівлі старої ферми. Зі схрону оперативники спецслужби вилучили:
Тепер правоохоронці встановлюють осіб, які облаштували знайдений схрон боєприпасів, а також які у них були цілі його використання.
Фото: схрон з боєприпасами (ssu.gov.ua)
Нагадаємо, арсенал боєприпасів підконтрольних Росії незаконних збройних формувань виявили раніше у Донецькій області.
Крім того, СБУ виявила арсенал боєприпасів, який бойовики планували використати для здійснення терактів на підконтрольній Україні території.