Пластид, міни та гранати: на Донбасі виявили схрон добробату

Фото: схрон з боєприпасами (ssu.gov.ua)

У Волноваському районі Донецької області правоохоронці виявили схрон з великою кількістю зброї та боєприпасів. Арсенал у 2014-2015 роках облаштували бійці добровольчого батальйону, який вже вийшов з району операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Арсенал був облаштований у покинутій будівлі старої ферми. Зі схрону оперативники спецслужби вилучили:

20 кілограмів пластиду;

10 протитанкових мін ПТМ-62;

4 протипіхотні вистрибуючі осколкові міни ОЗМ-72;

66 гранат Ф-1 та РПГ-6;

2 протитанкові гранатомети РПГ-26;

2 постріли до гранатомету СПГ-9;

автомат Калашникова та танковий кулемет Калашникова;

майже 23 тисячі набоїв різного калібру;

10 метрів бікфордового шнура.

Тепер правоохоронці встановлюють осіб, які облаштували знайдений схрон боєприпасів, а також які у них були цілі його використання.

Фото: схрон з боєприпасами (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, арсенал боєприпасів підконтрольних Росії незаконних збройних формувань виявили раніше у Донецькій області.

Крім того, СБУ виявила арсенал боєприпасів, який бойовики планували використати для здійснення терактів на підконтрольній Україні території.