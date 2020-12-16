Мины, тротил и гранаты: СБУ обнаружила вблизи линии разграничения схрон боевиков

Фото: изъятые боеприпасы (ssu.gov.ua)

Служба безопасности Украины в Луганской области выявила скрытый арсенал боевиков. В нем наемники РФ держали военные средства поражения и взрывчатые вещества.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, схрон был оборудован на открытой территории в районе города Счастье, вблизи линии разграничения. Из тайника правоохранители изъяли пол килограмма пластида, две противотанковые мины ТМ-62М, почти пол килограмма тротила, девять гранат РГ-42, семь выстрелов ПГ-7 и ВОГ-17.

Также там нашли более ста патронов различного калибра и 20 дымовых шашек.

Сейчас СБУ устанавливает причастность боевиков к закладке тайника.

Фото: изъятые боеприпасы (ssu.gov.ua)

Напомним, в конце ноября военнослужащие пограничного отряда в Донецкой области обнаружили на заброшенной базе отдыха схрон с четырьмя гранатометами и боеприпасами.

Кроме того, ранее пограничники вместе с правоохранителями обнаружили арсенал пророссийских боевиков на территории одного из населенных пунктов в Луганской области.

Также РБК-Украина писало, что в Донецкой области правоохранители обнаружили схрон с большим количеством оружия и боеприпасов.