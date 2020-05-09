У Луганській області знайшли арсенал бойовиків

Фото: арсенал бойовиків (dpsu.gov.ua)

Арсенал знайшли під час обшуку за місцем проживання бойовика

У п'ятницю, 8 травня, прикордонники разом з правоохоронцями виявили арсенал проросійських бойовиків на території одного з населених пунктів в Луганській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

За даними відомства, арсенал знайшли під час санкціонованого обшуку за місцем проживання особи, причетної до незаконних збройних формувань. Чоловік у червні 2014 року добровільно вступив до лав бойовиків, де перебуває до сьогоднішнього дня. Обшуки пройшли у селі Бахмутка Новоайдарського району.

У схованці правоохоронці виявили військовий речовий мішок, ящик від патронів та предмет, візуально схожий на РПГ, а в будинку було знайдено військову форму, одну пару погон зеленого кольору з емблемами двоголового орла та вміст військових сухпаїв російського виробництва, датованих 2014 роком.

"В ході роботи піротехнічної групи ДСНС з мішка та ящика вилучені понад 760 набоїв різного калібру, 4 корпуси від мінометної міни калібру 7,62 мм, полімерна пляшка, заповнена метальною вибуховою речовиною, електродетонатор, корпус протитанкової акумулятивної гранати РГК-ЗЕМ", - розповіли в ДПСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Донецькій області правоохоронці знайшли та вилучили схрон зброї у Волноваському районі. Схрон бойовиків знаходився поблизу залізничного полотна. Зброю могли використати для здійснення диверсій.