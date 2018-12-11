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У МінТОТ назвали кількість цивільних, які загинули на Донбасі від розриву мін

Новини » Суспільство    11.12.2018 - 18:37
У МінТОТ назвали кількість цивільних, які загинули на Донбасі від розриву мін
Ілюстративне фото (flickr.com/osce_smmu)

За 4 роки на Донбасі від розриву мін загинули понад 350 людей

На сході України від початку бойових дій внаслідок розриву мін загинули понад 350 мирних мешканців Донбасу. Про це повідомив глава Міністерства з питань тимчасово окупованих територій на внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ) Вадим Черниш, передає РБК-Україна.

Зокрема, наразі відомо щонайменше про 355 загиблих, а також про понад 1450 постраждалих.

"За 4 роки від мін та ВЗВ (вибухо-небепечні залишки) на сходы загинули щонайменше 355 цивільних осіб, 1456 отримали поранення. Аби зберегти людські життя, потрібно розмінувати тисячі кілометрів квадратних", - написав Черниш у Twitter.

У МінТОТ назвали кількість цивільних, які загинули на Донбасі від розриву мін

За даними МінТОТ, у Донецькій області зафіксовано 178 загиблих та 1108 поранених, у Луганській області кількість загиблих сягнула 177 осіб, поранених - 348.

Він також додав, що важливо поширювати серед населення інформацію про те, як вберегтись від мін. Черниш зазначив, що міністерство постійно проводить навчання цивільного населення щодо запобігання трамуванню від мін.

Нагадаємо, за даними ООН, на гуманітарну допомогу на сході України чекають 3,8 млн осіб. Наприкінці минулого року в ООН на ці цілі було зарезервовано 204 млн доларів. Станом на грудень 2018 року план профінансовано на 37 відсотків.

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