МінТОТ почав виплату допомоги політв'язням

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Чотири людини отримали державну допомогу в розмірі 100 тисяч гривень

З сьогоднішнього дня розпочато виплату державної допомоги особам, незаконно позбавленим волі Росією у зв'язку з політичною або громадською діяльністю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.

За результатами першого засідання комісії по виплаті допомоги особам, позбавленим особистої свободи прийняті позитивні рішення, пише відомство. Зокрема, МінТОТ підготувало всі необхідні документи і передало у Державну Казначейську службу для проведення необхідних розрахунків.

Повідомляється, що чотири людини отримали державну допомогу в розмірі 100 тис. гривень.

Нагадаємо, 10 листопада президент України Петро Порошенко підписав законопроект №9026 "Про внесення зміни в додаток № 3 до закону "Про Державний бюджет України на 2018 рік".

Зазначимо, що законом змінюється назва бюджетної програми, передбаченої Міністерству з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, на нову редакцію. Це в свою чергу дозволить розширити напрями використання бюджетних коштів, пов'язаних з соціальною реабілітацією, наданням медичних та соціальних послуг та виплатою стипендій імені Левка Лук'яненка зазначеної категорії осіб.