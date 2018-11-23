МинВОТ начал выплату помощи политзаключенным

Иллюстративное фото (asn.in.ua)

Четыре человека получили государственную помощь в размере 100 тысяч гривен

С сегодняшнего дня начата выплата государственной помощи лицам, незаконно лишенным свободы Россией в связи с политической или общественной деятельностью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

По результатам первого заседания комиссии по выплате пособия лицам, лишенным личной свободы приняты положительные решения, пишет ведомство. В частности, МинВОТ подготовило все необходимые документы и передало в Государственную Казначейскую службу для проведения необходимых расчетов.

Сообщается, что четыре человека получили государственную помощь в размере 100 тыс. гривен.

Напомним, 10 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №9026 "О внесении изменения в приложение № 3 к закону "О Государственном бюджете Украины на 2018 год".

Отметим, что законом изменяется название бюджетной программы, предусмотренной Министерству по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, на новую редакцию. Это в свою очередь позволит расширить направления использования бюджетных средств, связанных с социальной реабилитацией, оказанием медицинских и социальных услуг и выплатой госстипендий имени Левка Лукьяненко указанной категории лиц.