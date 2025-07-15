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Минветеранов останется, на место Стефанишиной новый кандидат: детали по кадрам в Кабмине

Фото: Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава, Милан Лелич

Тарас Качка и постпред Украины при ЕС Всеволод Ченцов претендуют на должность вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

По информации собеседника издания, планируются следующие кадровые решения:

  • на министерство юстиции уходит Герман Галущенко, вместо него, как мы и сообщали ранее, будет Светлана Гринчук.
  • до сих пор неопределенность с вице-премьером по евроинтеграции: претендуют Тарас Качка и постпред Украины при ЕС Всеволод Ченцов (сама же Ольга Стефанишина после увольнения рассматривается на место Ченцова)
  • Министерство ветеранов останется отдельным министерством, присоединять к Минсоцу не будут
  • Ольга Виера, директор "Украинского дома", отказалась от должности главы Минкульта, теперь рассматривается Вероника Селега (директор креативного агентства Bickerstaff.157, экс-глава гуманитарного департамента в ОП) - она пока думает над предложением.
  • Михаил Федоров будет первым вице-премьером
  • после присоединения Минагро к Минэкономики, действующий глава Минагро, Коваль, рассматривается на пост главы Фонда госимущества, но финального решения нет.

Смена правительства

Как сообщало РБК-Украина, на этой неделе в Украине произойдет смена правительства.

Президент Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко занять должность премьер-министра. Она должна сменить Дениса Шмыгаля, который возглавлял правительство с марта 2020 года - дольше всех в истории независимой Украины.

Ранее источники РБК-Украина сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение назначить первого вице-премьера Юлию Свириденко премьер-министром. Позже стало известно, Зеленский предложил Свириденко должность премьера.

Сегодня Денис Шмыгаль написал заявление об отставке с должности премьер-министра. Ожидается, что он возглавит Министерство обороны Украины.

Также РБК-Украина собрало все детали относительно того, как планируют обновление Кабмина.

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Министерство юстиции УкраиныГерман ГалущенкоЮлия Свириденко