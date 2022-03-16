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За минулу добу енергетики повернули світло для понад 11 тисяч родин Київської області, - ДТЕК

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Середа 16 березня 2022 13:26
За минулу добу енергетики повернули світло для понад 11 тисяч родин Київської області, - ДТЕК Фото: за минулу добу енергетики повернули світло для понад 11 тисяч родин Київської області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За 15 березня аварійні бригади ДТЕК повернули світло для 11 тисяч домівок у 7 населених пунктах Києво-Святошинського, Вишгородського, Броварського районів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Facebook.

"Електромонтерам вдалося повернути світло для понад 11 000 родин Київської області та м. Києва в 7 населених пунктах. Електромонтери відновили електропостачання важливого соціального об’єкту - хлібозаводу, що випікає хліб для населення Вишгородщини", - повідомили в компанії.

Зокрема, вже вкотре відремонтували мережі, що зруйновані ворогом в 4 населених пунктах Вишгородського району, де навколо точаться бойові дії: Вишгород, Лютіж, Старі Петрівці та Нові Петрівці.

У Броварському районі повністю відновлено електропостачання села Заворичи. В Києво-Святошинському районі - села Малютянка.

Також для 24 будинків в Пущі Водиці. Ремонт пошкоджених обстрілами мереж вдалося провести за дозволом та супроводом Територіальної оборони Києва.

"Без світла, на жаль, залишаються мешканці ще 531 населеного пункту у Київській області. Ситуація ускладнена активними бойовими діями. Тридцять аварійних бригад безперервно працюють уже 21 добу, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів у Київській області, які постраждали через обстріли російських окупантів", - зазначили в ДТЕК.

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ДТЕК Київська область Електроенергія
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