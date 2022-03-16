За минувшие сутки энергетики вернули свет для более 11 тысяч семей Киевской области, - ДТЭК

За 15 марта аварийные бригады ДТЭК вернули свет для 11 тысяч домов в 7 населенных пунктах Киево-Святошинского, Вышгородского, Броварского районов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Facebook .

"Электромонтерам удалось вернуть свет для более 11 000 семей Киевской области и г. Киева в 7 населенных пунктах. Электромонтеры восстановили электроснабжение важного социального объекта - хлебозавода, который выпекает хлеб для населения Вышгородского района", - сообщили в компании.

В частности, уже в который раз отремонтировали сети, разрушенные врагом в 4 населенных пунктах Вышгородского района, где вокруг идут боевые действия: Вышгород, Лютеж, Старые Петровцы и Новые Петровцы.

В Броварском районе полностью восстановлено электроснабжение села Заворичи. В Киево-Святошинском районе - села Малютянка.

Также для 24 домов в Пуще Водице. Ремонт поврежденных обстрелами сетей удалось провести по разрешению и сопровождению территориальной обороны Киева.

"Без света, к сожалению, остаются жители еще 531 населенного пункта в Киевской области. Ситуация осложнена активными боевыми действиями. Тридцать аварийных бригад непрерывно работают уже 21 сутки, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов в Киевской области, которые пострадали из-за обстрелов российских оккупантов", - отметили в ДТЭК.