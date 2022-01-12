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Аеропорт "Бориспіль" замінували: що з рейсами

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Київ, Середа 12 січня 2022 15:54
Аеропорт "Бориспіль" замінували: що з рейсами Фото: аеропорт "Бориспіль" замінували (facebook.com/airportboryspil)
Автор: Анастасія Рокитна, Дмитро Левицький

У поліцію повідомили про замінування аеропорту "Бориспіль". Там шукають вибухівку.

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі поліції Києва.

Як повідомили в поліції, правоохоронці зараз перевіряють інформацію про замінування міжнародного аеропорту. Крім того, зараз шукають вибухівку ще в деяких торгових центрах міста Київ.

Разом з тим, у аеропорту "Бориспіль" повідомили РБК-Україна, що до них не надходила інформація про "мінування".

"Літаки продовжують виконувати рейси", - повідомили в аеропорту.

Зазначимо, зараз також у київському аеропорту імені Ігоря Сікорського шукають вибухівку.

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