Минус тысяча солдат в сутки: Сырский рассказал о "достижениях" РФ на фронте

"Линия активного фронта на данное время составляет 1218 километров. Эта цифра периодически меняется. Буквально месяц назад протяженность линии активных боевых действий составляла 1253 километра. Сейчас она уменьшилась благодаря действиям наших войск", - рассказал он.

Генерал отметил, что согласно данным Института изучения войны (ISW), темпы продвижения россиян на некоторых участках составляют 1,5-4,5 км в месяц. Например, на Покровском направлении - около 1,5 км.

"Для сравнения: по боевым уставам, темп наступления при прорыве подготовленной обороны примерно 1-1,5 км/час, на неподготовленную оборону 1,5-2,5 км/час. То есть продвижение россиян при ежедневных потерях в количестве более 1000 человек - это ничтожный результат", - подчеркнул Сырский.

Он также рассказал, что в ноябре Силы беспилотных систем ВСУ поразили около 24 тысяч оккупантов, что является рекордным показателем.