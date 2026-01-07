Минобороны ужесточило правила для компаний, выполняющих оборонные контракты

Министерство обороны Украины ужесточило правила для компаний, которые выполняют оборонные контракты, если они имеют долги и против них останавливаются исполнительные действия во время военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал .

Отныне дополнительно учитывается еще один критерий: более половины произведенной продукции, выполненных работ или оказанных услуг компании должно быть оборонного назначения.

Изменения ввели в декабре 2025 года. Кабмин принял постановление, которое четко регулирует порядок определения предприятий оборонного комплекса, долги которых останавливают исполнительные действия во время военного положения.

После ликвидации Министерства стратегических отраслей промышленности эти полномочия перешли к Минобороны.

Практика показала, что нужно четко выделять предприятия, для которых оборонное производство - основная деятельность, говорится в сообщении Министерства обороны. Поэтому специалисты ведомства внесли соответствующие изменения в правила.

Отныне, чтобы компания могла быть исполнителем оборонного контракта, она должна одновременно соответствовать трем условиям:

Выполнять государственный контракт в сфере обороны, включая внешнеэкономические договоры. Быть внесенной в электронный реестр участников и исполнителей государственных контрактов. Производить более 50% своей продукции или предоставлять более 50% услуг оборонного назначения.

На данный момент в списке таких предприятий, долги которых останавливают исполнительные действия во время военного положения, насчитывается 51 компания оборонно-промышленного комплекса.