Минус РСЗО, танки и 370 оккупантов: Генштаб назвал новые потери РФ

Украинские войска за минувшие сутки ликвидировали еще 370 оккупантов и немало вражеской техники. Всего с начала полномасштабной войны потери России составили 93 760 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 10 декабря ориентировочно составили:

Напомним, в ночь на 10 декабря российские войска атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе "Shahed-136/131". Силам ПВО удалось сбить 10 из 15 беспилотников.

Кроме того, в течение суток украинские бойцы отразили вражеские атаки и штурмы на Донбассе в районе 13 населенных пунктов.

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