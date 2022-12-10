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Минус РСЗО, танки и 370 оккупантов: Генштаб назвал новые потери РФ

Фото: украинские войска ликвидировали еще 370 оккупантов и немало вражеской техники (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские войска за минувшие сутки ликвидировали еще 370 оккупантов и немало вражеской техники. Всего с начала полномасштабной войны потери России составили 93 760 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 10 декабря ориентировочно составили:

  • личного состава - около 93760 (+370) человек ликвидировано,
  • танков - 2940 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 5917 (+5) ед,
  • артиллерийских систем - 1927 (+1) ед,
  • РСЗО - 397 (+2) ед,
  • средства ПВО - 211 (+0) ед,
  • самолетов - 281 (+0) ед,
  • вертолетов - 264 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1603 (+0),
  • крылатые ракеты - 592 (+0),
  • корабли/катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4535 (+4) ед,
  • специальная техника - 167 (+3).

Напомним, в ночь на 10 декабря российские войска атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе "Shahed-136/131". Силам ПВО удалось сбить 10 из 15 беспилотников.

Кроме того, в течение суток украинские бойцы отразили вражеские атаки и штурмы на Донбассе в районе 13 населенных пунктов.

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