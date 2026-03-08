ua en ru
Со шведскими корнями и дронами: что известно о корабле БК-16, который ВСУ поразили в Крыму

15:03 08.03.2026 Вс
2 мин
Действительно ли катер БК-16 является новой разработкой российской "оборонки"?
aimg Константин Широкун
Со шведскими корнями и дронами: что известно о корабле БК-16, который ВСУ поразили в Крыму Фото: российский катер БК-16 (росСМИ)

Украинские военные ночью успешно атаковали десантный катер БК-16 в районе Новоозерного, что во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба.

Читайте также: Поражен российский боевой катер и система ПВО: детали ночных ударов ВСУ по врагу

Скоростные транспортно-десантные катера проекта 02510 "БК-16" - это серия российских высокоскоростных транспортно-десантных катеров, построенных по заказу ВМФ России.

История катеров

Катера проекта 02510 "БК-16" построены на базе малого боевого катера CombatBoat 90 разработки шведской компании Dockstavarvet, которая структурной частью фирмы Saab. Серийное производство катеров россияне развернули на судостроительном заводе "Рыбинская верфь", входящем в концерн "Калашников".

В ноябре 2014 года первый катер БК-16 был доставлен во временно оккупированный Севастополь для проведения испытаний.

Впервые катера применялись россиянами в боевых действиях в марте 2022 года в порту Бердянска. Летом того же года появилось видео применения катеров БК-16 в акватории Днепра.

Вооружение катера

Основная боевая составляющая катера - это дистанционно-управляемый модуль от "Калашникова". В его состав входит пулемет 12,7 мм, или один гранатомет 40 мм, также четыре пулемета 7,62 мм и четыре морские мины, или пусковая установка управляемых ракет.

Также катера оснащаются легкими дронами ZALA, которые могут транслировать видео в режиме реального времени на расстоянии до 25 километров.

ВСУ ликвидируют флот россиян

Напомним, украинские беспилотники в ночь на 2 марта нанесли массированный удар по Черноморскому флоту РФ. После ударов источники в спецслужбах подтвердили, что совместная операция СБУ и Сил обороны привела к поражению морского тральщика "Валентин Пикуль".

Фрегат "Адмирал Эссен" получил критические повреждения во время атаки и больше не может запускать ракеты "Калибр". Под вопросом - повреждение фрегата "Адмирал Макаров". Кроме этого, атака могла серьезно повредить противолодочные корабли "Ейск" и "Касимов".

