ua en ru
Пн, 11 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Минус пушки и склады БП: артиллерия ВСУ разгромила врага на Запорожье

Понедельник 11 августа 2025 18:13
UA EN RU
Минус пушки и склады БП: артиллерия ВСУ разгромила врага на Запорожье Иллюстративное фото: артиллерия ВСУ разгромила врага на Запорожье (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Валерия Полищук

На Запорожском направлении артиллеристы 44-й отдельной бригады имени гетмана Даниила Апостола нанесли мощный удар по позициям оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола.

В результате огневого поражения уничтожена российская пушка 2А65 "Мста-Б", пушка Д-20 и полевой склад боеприпасов, повреждена еще одна "Мста-Б" и уничтожена взлетно-посадочная площадка для дронов.

"Каждый точный выстрел наших пушкарей - это минус вражеская пушка и плюс спасенные жизни украинцев. Последние дни в очередной раз доказали: совместная работа, меткость и решительность - залог того, что российское вооружение в конце концов превращается в сплошное пепелище", - говорится в сообщении.

Операции украинских воинов

4 августа источники РБК-Украина сообщили о взрыве на электроподстанции во временно оккупированном Бердянске.

Из-за него без тока осталась большая ремонтная база и склад, где россияне хранили военную технику и оружие, а также размещали личный состав. Эти объекты оккупанты обустроили на территории бывшего завода "Бердянские жатки".

Кроме того, 3 августа украинские военные нанесли удар по аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму, где базировалась тактическая авиация противника.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Война России против Украины
Новости
ЕС получил 1,6 млрд евро для Украины от замороженных активов России
ЕС получил 1,6 млрд евро для Украины от замороженных активов России
Аналитика
Сделка на Аляске. Чего ждать от саммита Трампа и Путина и что грозит Украине
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Сделка на Аляске. Чего ждать от саммита Трампа и Путина и что грозит Украине