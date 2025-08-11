Минус пушки и склады БП: артиллерия ВСУ разгромила врага на Запорожье

На Запорожском направлении артиллеристы 44-й отдельной бригады имени гетмана Даниила Апостола нанесли мощный удар по позициям оккупантов.

"Каждый точный выстрел наших пушкарей - это минус вражеская пушка и плюс спасенные жизни украинцев. Последние дни в очередной раз доказали: совместная работа, меткость и решительность - залог того, что российское вооружение в конце концов превращается в сплошное пепелище", - говорится в сообщении.

В результате огневого поражения уничтожена российская пушка 2А65 "Мста-Б", пушка Д-20 и полевой склад боеприпасов, повреждена еще одна "Мста-Б" и уничтожена взлетно-посадочная площадка для дронов.

Операции украинских воинов

4 августа источники РБК-Украина сообщили о взрыве на электроподстанции во временно оккупированном Бердянске.

Из-за него без тока осталась большая ремонтная база и склад, где россияне хранили военную технику и оружие, а также размещали личный состав. Эти объекты оккупанты обустроили на территории бывшего завода "Бердянские жатки".

Кроме того, 3 августа украинские военные нанесли удар по аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму, где базировалась тактическая авиация противника.