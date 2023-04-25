RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Минус "Дзюдоист". Под Запорожьем военные уничтожили вражескую станцию РЭБ

Фото: военные уничтожили вражескую станцию РЭБ (росСМИ)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные на запорожском направлении уничтожили российскую станцию РЭБ с символическим названием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

По данным Федорова, на запорожском направлении ВСУ уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы с красноречивым названием.

"У окупантов минус "Дзюдоист". Верим, что скоро и кремлевского дзюдоиста ждет такая же участь", - подчеркнул он.

Напомним, вчера в Харьковской области пограничники "приземлили" дрон-камикадзе.

Ранее мы также показывали, как украинские морпехи уничтожили российский танк Т-80.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныЗапорожьеЗапорожская область