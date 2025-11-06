Минус 9,5 тысяч оккупантов за год. СБУ показала кадры уничтожения россиян в Покровске

За год спецназовцы Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины ликвидировали в Покровске 9,5 тысяч оккупантов. Бойцы показали уникальные кадры уничтожения россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.
"Спецназовцы Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины системно уничтожают российские войска в Покровске и его окрестностях", - отметили в СБУ.
За последний год обороны этого направления, воины "отминусовали" 9,5 тысяч человек живой силы противника, а также уничтожили и поразили:
"Мы и в дальнейшем будем защищать нашу землю от российских оккупантов, которые заплатят своими жизнями за вторжение на нашу территорию!", - подчеркнули в СБУ.
Напомним, уже долгое время Покровское направление считается самым горячим участком фронта. Сейчас в Донецкой области продолжаются тяжелые бои за сам город Покровск.
Вчера, 5 ноября, Генеральный штаб ВСУ опроверг "окружение Покровска", о чем заявляют российские пропагандисты.
Украинские Силы обороны продолжают держать оборону в пределах Покровско-Мирноградской агломерации.
Впрочем, ситуация остается сложной: россияне уже находятся в городе, хотя их оттуда активно выбивают. Задействовано много разных подразделений, работу которых нужно синхронизировать.
В то же время в Покровске остается более тысячи мирных жителей. Их эвакуация практически невозможна из-за активных боевых действий.