Минус 9,5 тысяч оккупантов за год. СБУ показала кадры уничтожения россиян в Покровске

"Спецназовцы Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины системно уничтожают российские войска в Покровске и его окрестностях", - отметили в СБУ.



За последний год обороны этого направления, воины "отминусовали" 9,5 тысяч человек живой силы противника, а также уничтожили и поразили:

255 танков;

433 ББМ;

343 артиллерийские системы и РСЗО;

78 средств ПВО;

12 средств РЭБ/РЭР;

4 553 единицы автотранспорта;

3 824 вражеские позиции и укрепления;

65 складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

"Мы и в дальнейшем будем защищать нашу землю от российских оккупантов, которые заплатят своими жизнями за вторжение на нашу территорию!", - подчеркнули в СБУ.