Минус 9,5 тысяч оккупантов за год. СБУ показала кадры уничтожения россиян в Покровске

Фото: СБУ показала кадры уничтожения россиян в Покровске (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

За год спецназовцы Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины ликвидировали в Покровске 9,5 тысяч оккупантов. Бойцы показали уникальные кадры уничтожения россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

"Спецназовцы Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины системно уничтожают российские войска в Покровске и его окрестностях", - отметили в СБУ.

За последний год обороны этого направления, воины "отминусовали" 9,5 тысяч человек живой силы противника, а также уничтожили и поразили:

  • 255 танков;
  • 433 ББМ;
  • 343 артиллерийские системы и РСЗО;
  • 78 средств ПВО;
  • 12 средств РЭБ/РЭР;
  • 4 553 единицы автотранспорта;
  • 3 824 вражеские позиции и укрепления;
  • 65 складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

"Мы и в дальнейшем будем защищать нашу землю от российских оккупантов, которые заплатят своими жизнями за вторжение на нашу территорию!", - подчеркнули в СБУ.

 

Бои за Покровск

Напомним, уже долгое время Покровское направление считается самым горячим участком фронта. Сейчас в Донецкой области продолжаются тяжелые бои за сам город Покровск.

Вчера, 5 ноября, Генеральный штаб ВСУ опроверг "окружение Покровска", о чем заявляют российские пропагандисты.

Украинские Силы обороны продолжают держать оборону в пределах Покровско-Мирноградской агломерации.

Впрочем, ситуация остается сложной: россияне уже находятся в городе, хотя их оттуда активно выбивают. Задействовано много разных подразделений, работу которых нужно синхронизировать.

В то же время в Покровске остается более тысячи мирных жителей. Их эвакуация практически невозможна из-за активных боевых действий.

