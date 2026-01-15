Собирают информацию для врага: украинцы сообщают о проверках и давлении в Беларуси
Украинских мужчин призывного возраста, которые нелегально пересекли границу с Беларусью, после задержания подвергают допросам. Неизвестные лица в гражданской одежде интересуются военной ситуацией в Украине, передвижением техники и последствиями российских ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Следствие.Инфо".
Мужчины из Украины, нелегально попавшие на территорию Беларуси, сообщают об обязательных допросах сразу после задержания.
По их словам, общение проходит в закрытых помещениях, а вопросы задают люди без опознавательных знаков. Характер разговоров позволяет предполагать участие представителей силовых структур.
Интерес к военной информации
Основной акцент во время допросов делается на маршрутах передвижения украинской военной техники, местах ее временного размещения, а также районах попаданий российских ракет и беспилотников. Собеседники утверждают, что вопросы носят системный характер и повторяются у разных задержанных.
Изъятие телефонов и документов
Украинцы также рассказывают, что во время проверок у них полностью изымают личные вещи. Забирают телефоны, паспорта и другие документы, ограничивая возможность связи с внешним миром.
Некоторые мужчины отмечают попытки психологического давления, в том числе проверку реакции на упоминание военных подразделений.
Отсутствие правовой защиты
По словам задержанных, избежать общения с силовиками практически невозможно. Они подчеркивают, что апелляции к закону или отказ отвечать на вопросы не работают. Решения принимаются на месте, а личные вещи могут быть изъяты без объяснений.
Эксперты отмечают, что подобные действия могут свидетельствовать об использовании украинских уклонистов в качестве источника информации, которая потенциально может передаваться российским спецслужбам.
Напоминаем, что в течение 2025 года украинские пограничники задержали около 1400 человек при попытках незаконного пересечения государственной границы, при этом большинство таких случаев фиксировались на участках с государствами Европейского союза, хотя отдельные попытки выезда также происходили на направлении границы с Беларусью.
Отметим, что Беларусь по-прежнему используется Россией как тыловая площадка для атак против Украины и потенциальных угроз в адрес стран НАТО, что подтверждается недавними ударами беспилотников по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины.