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ВСУ нанесли удар по позициям россиян под Мелитополем, - Федоров

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Запорожская область, Среда 30 ноября 2022 07:50
ВСУ нанесли удар по позициям россиян под Мелитополем, - Федоров Фото: ВСУ атаковали россиян под Мелитополем (wiktionary.org)
Автор: Антон Малиновский

В поселке Мирное Мелитопольского района ВСУ нанесли удар по позициям россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

"Сегодня ночью не спалось оккупантам поселка Мирное Мелитопольского района. После часа ночи раздалось несколько громких взрывов в местном клубе, где расселились новоприбывшие мобилизованные РФ", - сказал он.

Федоров отметил, что взрывы были слышны в Мелитополе, в 30 км от Мирного. Информация о вражеских потерях уточняется.

Напомним, что украинские военные повредили железнодорожный мост под Мелитополем , по которому оккупанты возили технику.

Также сообщалось, что россияне готовят полномасштабную мобилизацию мужчин в армию РФ на оккупированной территории Запорожской области.

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