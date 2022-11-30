ВСУ нанесли удар по позициям россиян под Мелитополем, - Федоров

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на публикацию городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

"Сегодня ночью не спалось оккупантам поселка Мирное Мелитопольского района. После часа ночи раздалось несколько громких взрывов в местном клубе, где расселились новоприбывшие мобилизованные РФ", - сказал он.

Федоров отметил, что взрывы были слышны в Мелитополе, в 30 км от Мирного. Информация о вражеских потерях уточняется.