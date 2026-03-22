Минус 400 тысяч долларов: ВСУ приземлили сверхредкостный российский дрон (видео)

Украинские военные уничтожили редкий российский беспилотник "СКАТ 450М", стоимость которого оценивается в сотни тысяч долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на подразделение "Стрикс".
Экипажи подразделения "Стрикс" обнаружили и ликвидировали российский БПЛА "СКАТ 450М". Этот аппарат считается очень редким экземпляром в распоряжении оккупационных войск.
За все время полномасштабного вторжения было уничтожено лишь от 10 до 20 единиц такой техники. Ориентировочная стоимость одного комплекса составляет около 400 тысяч долларов.
В подразделении отметили, что враг пытается адаптироваться и внедрять новые виды вооружения, однако украинские защитники готовы к подобным вызовам.
Напомним, недавно специалист по системам РЭБ Сергей "Флеш" Бескрестнов показал новый редкий дрон россиян "Клин", который удалось сбить Силам обороны. Особенностью аппарата является использование современной технологии аккумуляторов Li-AFB.
Также сообщалось, что оккупанты начали массово перебрасывать на фронт дешевые дроны на базе БПЛА "Молния", которые заменяют более дорогие ударные аппараты.
Кроме этого, Россия прибегла к показательной атаке на Киев, потратив 40 дорогостоящих "Ланцетов". Как пояснил эксперт, эти дроны не имели шансов на успех из-за ограниченной дистанции полета, а операция носила сугубо пропагандистский характер.
В то же время украинские технологии демонстрируют эффективность и за пределами страны - отечественные дроны-перехватчики уже помогли сбить несколько иранских беспилотников в районе Персидского залива.