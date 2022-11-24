Когда Россия снова может массированно ударить ракетами: прогноз разведки

Россияне будут продолжать ракетные атаки по Украине. Впрочем, чтобы подготовиться к следующему подобному удару, врагу понадобится около недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя пресс-службы ГУР МО Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Нас пытаются сломать, погрузить в темноту и холод в период войны и заставить к переговорам на условиях агрессора. Этого на самом деле не получится, мы понимаем что периодичность (массированных ракетных атак по Украине - ред.) - это примерно "неделя +". Это тот период, который нужен, чтобы подготовиться к следующему массированному ракетному удару", - рассказал Юсов.

Он подчеркнул, что Украина в свою очередь готовится к дальнейшей эффективной работе, в частности, системам ПВО, "но то, что террористический режим будет продолжать эти атаки, то это бесспорно ".

"Мы понимаем, что запасы высокоточного оружия в России в значительной степени истощены, но есть много ракет и не высокоточных , мы и видим, что по точности они особо и не гонятся. Во многих случаях разлет в километр - это условная "норма" и попадание даже не в объекты инфраструктуры, а в гражданские дома, больницы - это и есть признак косорукости российских ракетчиков и в целом режима РФ”, - отметил Юсов.

По его словам, в значительной степени запасы ракет есть у врага именно из систем С-300.

"Это означает, что прежде всего угроза для прифронтовых городов: Запорожье, Харьков, Николаев, Херсон. К сожалению. Это те города, куда С-300 добивают. Украина работает над защитой гражданской инфраструктуры и мирного населения, но понимаем, что враг при всей своей несуразности является серьезным, вооруженным, массовым. Поэтому, к сожалению, ракетный террор еще может продолжаться", - подытожил Юсов.

Массированный удар 24 ноября

Напомним, вчера в течение дня российские оккупанты нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины и не только.

Враг применил 67 крылатых ракет воздушного и морского базирования. Украинские военные сбили 51 крылатую ракету, а также 5 дронов-камикадзе типа "Ланцет".

В результате вражеской атаки погибли 10 украинцев, десятки получили ранения.

Удары получили жилые дома и ТЭЦ, ТЭС и электроподстанции в Киеве и ряде областей Украины, из-за чего ряд регионов был обесточен, энергетики продолжают работы по восстановлению.

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