Повітряні сили знищили ще один БПЛА окупантів (відео)
Українські військові з кожним днем знищують все більше ворожої техніки. У неділю, 21 серпня, наші воїни "приземлили" ще один БПЛА окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу "вивели з ладу" безпілотник на південно-східному напрямку.
"Слава Українським воїнам! Разом Переможемо!" - зазначили у службі зв'язків з громадськістю повітряного командування "Центр".
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти втратили 45 200 військових.
До слова, ввечері неділі, 21 серпня, військовослужбовці ЗСУ знищили безпілотник окупантів у небі над Сумською областю.
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