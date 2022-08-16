Авіація ЗСУ на півдні вдарила по двох опорних пунктах і районах скупчення окупантів

Повітряні сили України на півдні вдарили по двох опорних пунктах і районах скупчення техніки і окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Оперативного командування "Південь".

Крім того, ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ в рамках виконання вогневих завдань знищили 23 росіян, 152-х мм гаубицю, 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

У Сухому Ставку знищено ворожий пункт постачання боєприпасами.

Протягом дня за підтримки артилерії та авіації ворог намагався провести штурмові дії щодо поліпшення свого тактичного становища в напрямку Новогригорівки та Білогірки. Не маючи успіху на суші, по позиціях ЗСУ окупант продовжував застосовувати авіацію. Однак 14 атак виявилися безрезультатними, зазначають в ОК.

"Продовжуючи обстрілювати населені пункти в тилових районах, ворог ударив "Ураганом" по Великій Костромці і Миколаєву, а з важкої артилерії типу "Піон" обстріляний Марганець. Без людських втрат", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, українські військові вразили четвертий і останній міст у Херсонській області, який росіяни використовували для перекидання техніки на правобережну частину.

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