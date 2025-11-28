Минус 1100 оккупантов: свежая статистика Генштаба за 28 ноября

Обновленные данные о потерях РФ

По официальным сводкам украинского Генштаба, за период с 24 февраля 2022 года по 28 ноября 2025 года Россия понесла значительные утраты в живой силе и технике.

Общее число безвозвратных потерь личного состава достигло около 1 170 790 военнослужащих, причем только за последние сутки добавилось 1 100 человек.

Техника и вооружение

Отдельно отмечается постепенное сокращение парка российской бронетехники и артиллерии. Подтверждена потеря 11 380 танков и 23 643 боевых бронированных машин, а количество уничтоженных артиллерийских систем выросло до 34 730.

Также зафиксировано 1 550 РСЗО и 1 253 средства ПВО, что указывает на ощутимое снижение возможностей врага в огневой поддержке и противовоздушной обороне.

Авиация и беспилотники

Воздушные силы РФ также несут продолжающиеся утраты: подтверждены 430 самолетов и 347 вертолетов, что существенно ограничивает способность врага поддерживать наступательные действия с воздуха.

Особое внимание привлекает динамика по беспилотникам оперативно-тактического уровня — их общее число уничтоженных достигло 85 237, из которых 63 были ликвидированы за последние сутки.

Ракетное вооружение и морской компонент

Количество уничтоженных крылатых ракет остается на уровне 3 995 единиц, а морской флот РФ потерял 28 кораблей и катеров, а также один подводный лодочный объект. Эти показатели отражают последствия системной деградации возможностей противника на море.

Автомобильная и специальная техника

Существенные потери отмечаются и в автомобильном парке: подтверждено уничтожение 68 399 автомобилей и цистерн, а также 4 008 единиц специальной техники, что затрудняет логистику российских подразделений.