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На Покровском направлении за сутки почти 50 атак: Генштаб рассказал о ситуации на фронте

Суббота 21 июня 2025 00:36
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На Покровском направлении за сутки почти 50 атак: Генштаб рассказал о ситуации на фронте Фото: на фронте произошло 157 боестолкновений
Автор: РБК-Украина

По состоянию на 22:00, 20 июня, на фронте в течение суток произошло 157 боевых столкновений. Больше всего враг атаковал на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Оккупанты нанесли 45 авиационных ударов, сбросив 77 управляемых бомб. Враг привлек для поражения 847 дронов-камикадзе и совершил 3445 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 40 боестолкновений с российскими захватчиками. Одно продолжается до сих пор. Враг нанес 8 авиационных ударов, сбросил 17 управляемых бомб, совершил 195 артиллерийских обстрелов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 13 раз атаковал в районах Зеленого, Глубокого, Каменки и Волчанска. Одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении враг совершил три безуспешные попытки наступления в направлениях Степной Новоселовки и Голубовки.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 13 штурмов в районах населенных пунктов Новый Мир, Ольговка, Грековка, Редкодуб и в направлениях Карповки и Глущенково. Еще одно боестолкновение продолжается.

На Северском направлении оккупанты семь раз атаковали в районах Григорьевки и Ивано-Дарьевки. Одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении враг атаковал в районах Белой Горы, Предтечино и Ступочек. Украинские подразделения отбили все атаки противника.

На Торецком направлении произошло 18 боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Торецка, Дилиевки, Щербановки и в направлении Яблоновки.

На Покровском направлении противник 47 раз атаковал в районах населенных пунктов Полтавка, Мирное, Малиновка, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Мирноград, Новониколаевка, Муравка, Орехово, Алексеевка, Удачное, Надиевка, Серебряное, и в направлениях Владимировки, Новопавловки, Новоподгорного. Силы обороны отбили 43 штурма. Четыре боестолкновения продолжаются.

"Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 204 оккупанта, из которых 110 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили две боевые бронированные машины, два автомобиля, шесть мотоциклов, два терминала спутниковой связи, одну пушку, шесть беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены две вражеские пушки", - пишут военные.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили семь атак захватчиков в районах Одрадного, Богатыря, Веселого, Свободного Поля и Шевченко. Еще шесть боестолкновений продолжаются.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили один вражеский штурм вблизи Малиновки. Также противник нанес авиаудары по Гуляйполю и Железнодорожному.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили две атаки противника в направлении Новоандреевки. Авиационному удару подверглись населенные пункты Красная Криница, Васильевка, Омельник, Малая Токмачка и Каменское.

На Приднепровском направлении враг один раз безуспешно атаковал позиции наших защитников.

Потери врага на фронте

Напомним, ранее Генштаб ВСУ рассказал о текущих потерях врага на фронте. За последние сутки РФ потеряла в боях еще 1090 военных.

Кроме этого Силы обороны Украины уничтожили 46 артиллерийских систем и 81 единицу автомобильной техники.

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