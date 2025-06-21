Наступление увязло: в Эстонии оценили возможность оперативного прорыва РФ на фронте

Российская армия не способна осуществить прорыв на востоке Украины и компенсирует незначительный прогресс на фронте авиаударами по жилым домам.

Об этом заявил командующий Центром разведки Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, передает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

"Российское летнее наступление, которое продолжается уже два месяца, в основном на востоке Украины, по сути, увязло в упорной обороне украинцев и переросло в боевую операцию тактического уровня, в которой россияне пытаются продолжать наступление, несмотря на большие потери", - отметил он.

Кивисельг подчеркнул, что на этой неделе интенсивность российских атак на фронте не увеличилась. В день оккупационные войска совершают примерно 150-160 атак.

"Судя по обстрелам, по-прежнему можно сказать, что основные усилия России сосредоточены на Покровском районе Донецкой области, где по-прежнему происходит половина боевых столкновений", - пояснил Кивисельг.

Он также добавил, что российское наступление в Сумской области в значительной степени остановлено украинскими защитниками, несмотря на первоначальный успех РФ на этом направлении.

"Что касается дальнейших действий, то оценка остается такой: хотя стратегические цели и планы россиян не изменились, несмотря на их усилия, российская сторона не способна осуществить оперативный прорыв ни на одном из фронтов, а украинские Силы обороны способны контролировать давление", - подытожил он.

Кивисельг обратил внимание на то, что Россия все чаще одновременно атакует все больше гражданских объектов и жилых районов. По его словам, раньше это происходило, скорее, "эпизодически", а теперь такие атаки приобретают регулярный характер.