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За минувшие сутки Запорожская область подверглась рекордному количеству обстрелов, - Старух

Фото: россияне обстреляли Запорожскую область рекордное количество раз (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

За минувшие сутки, 19 января, россияне совершили 224 обстрела Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

Он отметил, что захватчики нанесли удары по 21 населенному пункту. В результате обстрелов зафиксировано 34 разрушения гражданских объектов. По его словам, такое количество обстрелов в сутки - "рекордное".

"Жестокость захватчика не имеет предела и не перестает ужасать. Придя в цивилизованную страну варвары уничтожают инфраструктуру, под постоянной угрозой жизни мирных украинцев, находящихся на линию огня", - написал он.

Напомним, ранее российские оккупанты обстреляли Запорожскую область зажигательными снарядами.

А до этого в Запорожье в ночь на 19 января раздались взрывы . В городе и области была объявлена воздушная тревога.

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