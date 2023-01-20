За минулу добу Запорізька область зазнала рекордної кількості обстрілів, - Старух

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

Він зазначив, що загарбники нанесли удари по 21 населеному пункту. Внаслідок обстрілів зафіксовано 34 руйнування цивільних об’єктів. За його словами, така кількість обстрілів за добу - "рекордна".

"Жорстокість загарбника не має меж та не перестає жахати. Прийшовши у цивілізовану країну варвари нищать інфраструктуру, під постійною загрозою життя мирних українців, що знаходяться на лінію вогню", - написав він.