UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

За минулу добу Запорізька область зазнала рекордної кількості обстрілів, - Старух

Фото: росіяни обстріляли Запорізьку область рекордну кількість разів (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

За минулу добу, 19 січня, росіяни здійснили 224 обстріли Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

Він зазначив, що загарбники нанесли удари по 21 населеному пункту. Внаслідок обстрілів зафіксовано 34 руйнування цивільних об’єктів. За його словами, така кількість обстрілів за добу - "рекордна".

"Жорстокість загарбника не має меж та не перестає жахати. Прийшовши у цивілізовану країну варвари нищать інфраструктуру, під постійною загрозою життя мирних українців, що знаходяться на лінію вогню", - написав він.

Нагадаємо, раніше російські окупанти обстріляли Запорізьку область запальними снарядами.

А до цього у Запоріжжі в ніч на 19 січня пролунали вибухи. У місті та області була оголошена повітряна тривога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская областьВійна Росії проти України