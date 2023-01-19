В Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы
Фото: В Запорожье раздались взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Запорожье в ночь на 19 января прогремели взрывы. В городе и области была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.
По данным СМИ, слышали звуки около 1:25 часов. Случилось это после сигнала о ракетной опасности.
Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти до укрытия, как только начинают выть сирены. Там необходимо находиться, пока не появится информация об отбое тревоги.
Напомним, в результате российского ракетного удара по Запорожью 16 января зафиксированы разрушения некоторых объектов гражданской, жилищной и промышленной инфраструктуры.
Кроме этого, несколько человек получили ранения.
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