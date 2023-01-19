В Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы

В Запорожье в ночь на 19 января прогремели взрывы. В городе и области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

По данным СМИ, слышали звуки около 1:25 часов. Случилось это после сигнала о ракетной опасности. Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти до укрытия, как только начинают выть сирены. Там необходимо находиться, пока не появится информация об отбое тревоги.