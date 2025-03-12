За минувшие сутки почти 260 боев: Генштаб показал карту боевых действий

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков", - пишет Генштаб.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении противник за прошедшие сутки восемь раз проводил наступательные действия в направлениях населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

На Купянском направлении произошло 13 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Новой Кругляковки, Петропавловки, Кучеровки, Богуславки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 33 раза. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Чернещина, Грековка, Екатериновка, Ямполовка, Новомихайловка, Новое и Зеленая Долина.

На Северском направлении наши защитники отбили шесть штурмов оккупационных войск вблизи населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменское.

На Краматорском направлении зафиксировано 14 боестолкновений в районах Майского, Часового Яра и Ступочек.

Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Торецком направлении враг совершил 32 атаки неподалеку населенных пунктов Белая Гора, Дилиевка, Дачное, Дружба, Курдюмовка и Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 68 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Новоторецкое, Водяное Второе, Луч, Лысовка и не только.

На Новопавловском направлении враг 18 раз тщетно пытался прорваться вблизи населенных пунктов Константинополя, Привольного, Скудного, Свободного Поля и Бурлацкого.

На Гуляйпольском направлении произошло 15 боестолкновений с противником в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Новоселка и Новополь.

Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Ореховском направлении враг проводил девять наступательных действий в направлениях населенных пунктов Новоданиловка, Степное, Пятихатки, Щербаки, Каменское и Лобково.

На Приднепровском направлении враг дважды атаковал в сторону позиций наших защитников, успеха не имел.

На Курском направлении Силы обороны отбили 33 вражеские атаки.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Российская Федерация потеряла более 889 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки ее потери составили еще 1430 солдат. Также Силы обороны уничтожили: