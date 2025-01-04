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Россия продолжает атаковать Украину "Шахедами": где риск ударов

Суббота 04 января 2025 22:23
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Россия продолжает атаковать Украину "Шахедами": где риск ударов Фото: мобильные группы ПВО сбивают дроны в ряде областей Украины (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером в субботу, 4 января, российские захватчики снова масштабно атакуют Украину ударными дронами. Во многих областях объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

По данным военных, по состоянию на 22:34, вражеские дроны двигались:

  • на юге Сумской области, курс - западный/юго-западный/юго-восточный;
  • в центре Черниговской области, курс - западный/юго-западный/северо-западный;
  • на севере Киевской области, курс - западный;
  • в Полтавской области, курс - западный/юго-западный;
  • в Харьковской области, курс - западный/юго-западный/северо-западный/южный.

В 22:38 военные сообщили о приближении вражеского БПЛА с северо-востока к г. Черкассы.

Также сообщалось о приближении дронов к Чернигову с востока.

В 22:45 Воздушные силы сообщили о приближении вражеского дрона с северо-востока к г. Бровары Киевской области.

В 22:49 сообщили о вхождении новых групп вражеских ударных БпЛА в воздушное пространство Сумской области.

Также сообщалось о приближении вражеского беспилотника с севера к Полтаве.

В 23:06 новые группы вражеских ударных дронов продолжали заходить в воздушное пространство Сумской области.

В 23:08, по данным военных, новые группы вражеских БпЛА заходят в воздушное пространство Харьковской области с временно оккупированных районов Луганской области.

В 23:21 обнаружено приближение ударного дрона к городу Житомир с северо-востока.

По состоянию на 22:49 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Россия продолжает атаковать Украину &quot;Шахедами&quot;: где риск ударов

Источник: Карта воздушных тревог Украины (t.me/povitryanatrivogaaa)

Напомним, на протяжении дня 4 января войска РФ также атаковали Украину дронами.

В частности, враг запустил 30 БпЛА типа "Шахед", а также беспилотники-имитаторы различных типов с северо-восточного направления.

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