Россияне потеряли за сутки 1150 солдат и большое количество техники, - Генштаб

За минувшие сутки, 11 на 12 февраля, оккупационные войска России потеряли еще 1150 солдат. Также ВСУ уничтожили 53 артсистемы, 164 дрона и 121 единицу автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

По данным военного ведомства, общие боевые потери врага с 24 февраля 2022 года по 12 февраля 2025 года ориентировочно составили:

Ситуация на фронте

Напомним, по состоянию на вечер 11 февраля на фронте произошло 90 боевых столкновений. Самой горячей по-прежнему остается ситуация на Покровском направлении, а также в Курской области РФ. В частности, на Покровском направлении украинские защитники остановили все 30 штурмов россиян.

Всего с начала вчерашних суток оккупанты нанесли два ракетных и 67 авиационных ударов, применили 19 ракет и сбросили 101 управляемую авиационную бомбу.

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