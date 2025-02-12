Россияне потеряли за сутки 1150 солдат и большое количество техники, - Генштаб
За минувшие сутки, 11 на 12 февраля, оккупационные войска России потеряли еще 1150 солдат. Также ВСУ уничтожили 53 артсистемы, 164 дрона и 121 единицу автотехники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.
По данным военного ведомства, общие боевые потери врага с 24 февраля 2022 года по 12 февраля 2025 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 853 030 (+1 150) чел;
- танков - 10 023 (+9) ед;
- боевых бронированных машин - 20 871 (+27) ед;
- артиллерийских систем - 22 976 (+53) ед;
- РСЗО - 1276 (+1) ед;
- средства ПВО - 1061 (+1) ед;
- самолетов - 370 ед;
- вертолетов - 331 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 24 919 (+164) ед;
- крылатых ракет - 3057 (+1) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 36 928 (+121) ед;
- специальной техники - 3742 (+1) ед.
Ситуация на фронте
Напомним, по состоянию на вечер 11 февраля на фронте произошло 90 боевых столкновений. Самой горячей по-прежнему остается ситуация на Покровском направлении, а также в Курской области РФ. В частности, на Покровском направлении украинские защитники остановили все 30 штурмов россиян.
Всего с начала вчерашних суток оккупанты нанесли два ракетных и 67 авиационных ударов, применили 19 ракет и сбросили 101 управляемую авиационную бомбу.
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